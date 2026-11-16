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Trecho da BR-101 é totalmente interditado e tem engarrafamento de 5 km na Bahia

Bloqueio ocorre nos dois sentidos da rodovia

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 09:19

BR-101 na Bahia
Trecho da BR-101 é totalmente interditado e tem engarrafamento de 5 km na Bahia Crédito: Divulgação/DNIT

Um trecho da BR-101 foi totalmente interditado nos dois sentidos na manhã desta segunda-feira (16), na altura do km 283, no município de Laje, no interior da Bahia. A manifestação provocou um congestionamento de aproximadamente 5 quilômetros.

O bloqueio começou por volta das 8h e é realizado por cerca de 60 pessoas, que reivindicam a instalação de redutores de velocidade na rodovia.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local acompanhando a manifestação e a situação do trânsito. Até o momento, não há previsão de liberação da pista.

Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:

BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News
BR-242, km 260-270: dois acidentes e dez mortes por Divulgação/Dnit
BR-116, km 420-430: 77 acidentes e oito mortes por Reprodução/PRF
BR-110, km 120-130: três acidentes e seis mortes por Reprodução
BR-101, km 830-840: 11 acidentes e cinco mortes por Reprodução/ redes sociais
BR-101, km 900-910: 15 acidentes e cinco mortes por Reprodução/Bahia10
BR-116, km 10-20: 109 acidentes e cinco mortes por Divulgação/PRF
BR-116, km 920-930: cinco acidentes e cinco mortes por Matheus Landim/GOVBA
BR-242, km 400-410: seis acidentes e cinco mortes por Divulgação/Dnit
BR-324, km 440-450: oito acidentes e cinco mortes por Marina Silva/CORREIO
1 de 10
BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News

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