TRÂNSITO

Trecho da BR-101 é totalmente interditado e tem engarrafamento de 5 km na Bahia

Bloqueio ocorre nos dois sentidos da rodovia

Esther Morais

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 09:19

Trecho da BR-101 é totalmente interditado e tem engarrafamento de 5 km na Bahia Crédito: Divulgação/DNIT

Um trecho da BR-101 foi totalmente interditado nos dois sentidos na manhã desta segunda-feira (16), na altura do km 283, no município de Laje, no interior da Bahia. A manifestação provocou um congestionamento de aproximadamente 5 quilômetros.

O bloqueio começou por volta das 8h e é realizado por cerca de 60 pessoas, que reivindicam a instalação de redutores de velocidade na rodovia.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local acompanhando a manifestação e a situação do trânsito. Até o momento, não há previsão de liberação da pista.