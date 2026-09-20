PISTA BLOQUEADA

Trecho da BR-116 é interditado após engavetamento com quatro carretas na Bahia

Acidente aconteceu na manhã deste domingo (20)

Esther Morais

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 10:42

BR-116 Crédito: Agencia CNT de Noticias / Wikimedia Commons

Um engavetamento envolvendo quatro carretas deixou uma pessoa morta e provocou a interdição total da BR-116, na manhã deste domingo (20), em Jaguaquara, no sudoeste da Bahia. O acidente aconteceu por volta das 7h50, no km 645 da rodovia, na localidade de Serra do Mutum.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro foi do tipo colisão traseira entre as quatro carretas. Uma vítima morreu ainda no local.

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Por causa do acidente, a pista foi totalmente interditada para o atendimento da ocorrência.