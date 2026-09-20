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Trecho da BR-116 é interditado após engavetamento com quatro carretas na Bahia

Acidente aconteceu na manhã deste domingo (20)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 10:42

A BR-116 é a principal ligação logística entre o Sudeste e o Nordeste. Ela corta o interior do país, conectando estados estratégicos como São Paulo e Minas Gerais ao sertão nordestino e chegando até Fortaleza
BR-116 Crédito: Agencia CNT de Noticias / Wikimedia Commons

Um engavetamento envolvendo quatro carretas deixou uma pessoa morta e provocou a interdição total da BR-116, na manhã deste domingo (20), em Jaguaquara, no sudoeste da Bahia. O acidente aconteceu por volta das 7h50, no km 645 da rodovia, na localidade de Serra do Mutum.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro foi do tipo colisão traseira entre as quatro carretas. Uma vítima morreu ainda no local.

Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:

BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News
BR-242, km 260-270: dois acidentes e dez mortes por Divulgação/Dnit
BR-116, km 420-430: 77 acidentes e oito mortes por Reprodução/PRF
BR-110, km 120-130: três acidentes e seis mortes por Reprodução
BR-101, km 830-840: 11 acidentes e cinco mortes por Reprodução/ redes sociais
BR-101, km 900-910: 15 acidentes e cinco mortes por Reprodução/Bahia10
BR-116, km 10-20: 109 acidentes e cinco mortes por Divulgação/PRF
BR-116, km 920-930: cinco acidentes e cinco mortes por Matheus Landim/GOVBA
BR-242, km 400-410: seis acidentes e cinco mortes por Divulgação/Dnit
BR-324, km 440-450: oito acidentes e cinco mortes por Marina Silva/CORREIO
1 de 10
BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News

Por causa do acidente, a pista foi totalmente interditada para o atendimento da ocorrência.

A 1ª Delegacia Territorial (DT) de Jequié também registrou o acidente. Até o momento, não foram divulgadas a identidade da vítima.

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