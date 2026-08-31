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Trecho da BR-116 é totalmente interditado após acidente na Bahia

Ambos os sentidos da via estão bloqueados

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 14:10

BR 116
BR 116 - Imagem ilustrativa Crédito: Foto: Divulgação / Comunicação ANTT

Um trecho da BR-116, em Tucano, no nordeste da Bahia, está totalmente interditado nesta segunda-feira (31) para a retirada de uma carreta envolvida em um acidente de trânsito.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bloqueio ocorre nos dois sentidos da rodovia, na altura do km 266. A interdição foi registrada por volta das 11h.

A ocorrência segue em atendimento por uma equipe da PRF. Não foram informadas, até o momento, previsão para a liberação da pista ou detalhes sobre o acidente.

Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:

BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News
BR-242, km 260-270: dois acidentes e dez mortes por Divulgação/Dnit
BR-116, km 420-430: 77 acidentes e oito mortes por Reprodução/PRF
BR-110, km 120-130: três acidentes e seis mortes por Reprodução
BR-101, km 830-840: 11 acidentes e cinco mortes por Reprodução/ redes sociais
BR-101, km 900-910: 15 acidentes e cinco mortes por Reprodução/Bahia10
BR-116, km 10-20: 109 acidentes e cinco mortes por Divulgação/PRF
BR-116, km 920-930: cinco acidentes e cinco mortes por Matheus Landim/GOVBA
BR-242, km 400-410: seis acidentes e cinco mortes por Divulgação/Dnit
BR-324, km 440-450: oito acidentes e cinco mortes por Marina Silva/CORREIO
1 de 10
BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News

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