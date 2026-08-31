TRÂNSITO AFETADO

Trecho da BR-116 é totalmente interditado após acidente na Bahia

Ambos os sentidos da via estão bloqueados

Esther Morais

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 14:10

BR 116 - Imagem ilustrativa Crédito: Foto: Divulgação / Comunicação ANTT

Um trecho da BR-116, em Tucano, no nordeste da Bahia, está totalmente interditado nesta segunda-feira (31) para a retirada de uma carreta envolvida em um acidente de trânsito.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bloqueio ocorre nos dois sentidos da rodovia, na altura do km 266. A interdição foi registrada por volta das 11h.

A ocorrência segue em atendimento por uma equipe da PRF. Não foram informadas, até o momento, previsão para a liberação da pista ou detalhes sobre o acidente.