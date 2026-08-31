Trecho da BR-116 é totalmente interditado após acidente na Bahia

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Esther Morais
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 14:10
Um trecho da BR-116, em Tucano, no nordeste da Bahia, está totalmente interditado nesta segunda-feira (31) para a retirada de uma carreta envolvida em um acidente de trânsito.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bloqueio ocorre nos dois sentidos da rodovia, na altura do km 266. A interdição foi registrada por volta das 11h.
A ocorrência segue em atendimento por uma equipe da PRF. Não foram informadas, até o momento, previsão para a liberação da pista ou detalhes sobre o acidente.
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