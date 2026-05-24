ESTRADA

Trecho da BR-242 na Bahia é interditado após acidente com três carretas e um carro

Ao menos uma vítima ficou gravemente ferida

Maysa Polcri

Publicado em 24 de maio de 2026 às 13:23

PRF foi acionada para a ocorrência Crédito: Divulgação/PRF

Um acidente envolvendo três carretas e um automóvel provocou a interdição total de um trecho da BR-242, no município de Seabra, na Chapada Diamantina, na manhã deste domingo (24). Até o início da tarde, a via não havia sido totalmente liberada.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 9h50, no km 362 da rodovia. A ocorrência mobilizou equipes da delegacia da PRF de Seabra. A colisão deixou uma vítima em estado grave.