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Trecho da BR-242 na Bahia é interditado após acidente com três carretas e um carro

Ao menos uma vítima ficou gravemente ferida

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de maio de 2026 às 13:23

PRF
PRF foi acionada para a ocorrência Crédito: Divulgação/PRF 

Um acidente envolvendo três carretas e um automóvel provocou a interdição total de um trecho da BR-242, no município de Seabra, na Chapada Diamantina, na manhã deste domingo (24). Até o início da tarde, a via não havia sido totalmente liberada. 

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 9h50, no km 362 da rodovia. A ocorrência mobilizou equipes da delegacia da PRF de Seabra. A colisão deixou uma vítima em estado grave. 

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias do acidente. Por causa da batida, o trecho precisou ser totalmente interditado, causando retenção no fluxo de veículos na região. Equipes atuam no atendimento da ocorrência e na liberação da pista.

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