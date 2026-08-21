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Trecho da BR-324 é totalmente interditado após acidente na Bahia

Colisão entre caminhão e guard rail ocorreu na madrugada desta sexta-feira (21)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 06:18

BR-324
BR-324 Crédito: Google Streetview

Um trecho da BR-324 foi totalmente interditado na madrugada desta sexta-feira (21) após um acidente envolvendo um caminhão e o guard rail, em Conceição do Jacuípe, na Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 3h15, no km 535 da rodovia. Após a colisão, houve derramamento de carga sobre a pista, o que provocou a interdição total da via.

Ainda de acordo com a PRF, não houve vítimas. Uma equipe da corporação foi enviada ao local para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários para a liberação da pista.

A pista foi liberada por volta de 4h30. 

Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:

BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News
BR-242, km 260-270: dois acidentes e dez mortes por Divulgação/Dnit
BR-116, km 420-430: 77 acidentes e oito mortes por Reprodução/PRF
BR-110, km 120-130: três acidentes e seis mortes por Reprodução
BR-101, km 830-840: 11 acidentes e cinco mortes por Reprodução/ redes sociais
BR-101, km 900-910: 15 acidentes e cinco mortes por Reprodução/Bahia10
BR-116, km 10-20: 109 acidentes e cinco mortes por Divulgação/PRF
BR-116, km 920-930: cinco acidentes e cinco mortes por Matheus Landim/GOVBA
BR-242, km 400-410: seis acidentes e cinco mortes por Divulgação/Dnit
BR-324, km 440-450: oito acidentes e cinco mortes por Marina Silva/CORREIO
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BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News

Tags:

Br-324

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