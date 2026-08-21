TRÂNSITO

Trecho da BR-324 é totalmente interditado após acidente na Bahia

Colisão entre caminhão e guard rail ocorreu na madrugada desta sexta-feira (21)

Esther Morais

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 06:18

BR-324 Crédito: Google Streetview

Um trecho da BR-324 foi totalmente interditado na madrugada desta sexta-feira (21) após um acidente envolvendo um caminhão e o guard rail, em Conceição do Jacuípe, na Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 3h15, no km 535 da rodovia. Após a colisão, houve derramamento de carga sobre a pista, o que provocou a interdição total da via.

Ainda de acordo com a PRF, não houve vítimas. Uma equipe da corporação foi enviada ao local para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários para a liberação da pista.

A pista foi liberada por volta de 4h30.