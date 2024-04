TEMPORÁRIO

Trecho da BR-324 será bloqueado na tarde desta quinta (4)

Um trecho da BR-324 será interditado temporariamente pela ViaBahia a partir das 15h desta quinta-feira (4). O bloqueio vai durar 10 minutos e acontecerá próximo ao distrito do Bessa, em Conceição do Jacuípe, onde uma passarela foi atingida por um caminhão, em outubro do ano passado.