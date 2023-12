Trecho da linha do metrô apresenta lentidão pelo segundo dia seguido

Pelo segundo dia consecutivo, um trecho da linha do metrô dde Salvador apresenta lentidão, nesta quinta-feira (7). Segundo informações da CCR Metrô, o motivo é mais um furto de cabos.



O trecho afetado nesta quinta é entre as estações Imbuí e Pernambués.



Nessa quarta-feira (6), a Linha 2 do metrô ficou operando com intervalo menor durante toda a manhã até a tarde. A Linha 1 não foi afetada pelo problema e agora as duas estão funcionando normalmente. Durante o dia, passageiros reclamaram da demora para chegada de trens e atrasos causados pelo transtorno.