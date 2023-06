Trecho da Rua de São Francisco, no Pelourinho, é interditado

Um trecho da Rua de São Francisco, localizada no bairro do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, foi interditado em caráter emergencial pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) nesta terça-feira (20).



O bloqueio foi atribuído a um pedido do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em razão do risco de desabamento de um pináculo da Igreja de São Francisco.



O trecho da via que foi interditado fica em frente à igreja, entre a interseção com a Rua do Bispo e a esquina com a Rua Doze de Outubro.