Três agências bancárias irregulares são autuadas em Salvador

A Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (CODECON) concluiu nesta terça-feira (18) a Operação 15 Minutos, que teve início em 10 de julho. Durante a operação, que reforça inspeção em agências bancárias, foram identificadas três agências irregulares dentre as 32 visitadas.



Os estabelecimentos foram autuados devido à falta de atendimento prioritário pela gerência, a condições insalubres no ambiente de espera e ao descumprimento da Lei dos 15 minutos em todas as suas modalidades de atendimento: convencional, prioritário e prioritário 80+. As penalidades impostas em casos de autuação podem variar de R$900,00 a R$9 milhões, dependendo da gravidade da infração.