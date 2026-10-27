LOTERIA

Três apostas da Bahia ganham até R$ 58 mil na Mega-Sena; confira resultado

Concurso 3.075 foi sorteado na segunda-feira (26)

Esther Morais

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 06:33

Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Três apostas feitas na Bahia acertaram cinco dezenas no concurso 3.075 da Mega-Sena, sorteado na segunda-feira (26). Os prêmios variam de R$ 19,4 mil a R$ 58,2 mil.

A aposta de Esplanada foi a que recebeu o maior valor: R$ 58.299,20. O jogo foi registrado na lotérica Esplanada da Sorte, por meio de um bolão com 32 cotas.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena 1 de 10

Em Jacobina, uma aposta simples feita por canal eletrônico garantiu R$ 38.866,24. Já em Salvador, um jogo simples registrado na Pirajá Loterias e Mercearia levou R$ 19.433,12.

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou.

As dezenas do concurso 3.075 foram: 07 – 10 – 14 – 27 – 36 – 55.

Ao todo, 182 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 19.433,12 cada. Outras 11.018 apostas fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 458,57.