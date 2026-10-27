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Três apostas da Bahia ganham até R$ 58 mil na Mega-Sena; confira resultado

Concurso 3.075 foi sorteado na segunda-feira (26)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 06:33

Mega-Sena, loterias, lotéricas© Marcello Casal Jr./Agência Brasil Versão em áudio
Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Três apostas feitas na Bahia acertaram cinco dezenas no concurso 3.075 da Mega-Sena, sorteado na segunda-feira (26). Os prêmios variam de R$ 19,4 mil a R$ 58,2 mil.

A aposta de Esplanada foi a que recebeu o maior valor: R$ 58.299,20. O jogo foi registrado na lotérica Esplanada da Sorte, por meio de um bolão com 32 cotas.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

Em Jacobina, uma aposta simples feita por canal eletrônico garantiu R$ 38.866,24. Já em Salvador, um jogo simples registrado na Pirajá Loterias e Mercearia levou R$ 19.433,12.

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou.

As dezenas do concurso 3.075 foram: 07 – 10 – 14 – 27 – 36 – 55.

Ao todo, 182 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 19.433,12 cada. Outras 11.018 apostas fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 458,57.

A estimativa de prêmio para o concurso desta terça-feira (27) é de R$ 305 milhões. A arrecadação total do concurso 3.075 foi de R$ 115.382.760,00.

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