Três caçadores são presos e 12 armas são apreendidas no interior da Bahia

Um grupo de caçadores foi desarticulado e 12 armas de fogo foram apreendidas em uma ação da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa) de Lençóis, neste domingo (23), na cidade de Oliveira de Brejinhos. Três homens foram presos.



A PM flagrou um suspeito com três motosserras e animais silvestres abatidos no povoado de Beira Rio quando fazia rondas e parou um veículo Gol. O primeiro suspeito indicou o local onde estaria outro suspeito. Com os dois, foram encontradas quatro armas e partes de um animal silvestre. O terceiro integrante do grupo foi localizado com outras armas e também com carne animal.