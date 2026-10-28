Três cidades baianas passam dos 39°C e ficam entre as mais quentes do Brasil; saiba quais

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Esther Morais
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 08:43
Três cidades baianas registraram temperaturas acima de 39°C nas últimas 24 horas e aparecem entre as mais quentes do Brasil, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A maior temperatura do estado foi registrada em Curaçá, no norte baiano, onde os termômetros marcaram 39,6°C.
O município ficou na oitava posição do ranking nacional. Em seguida, aparece Euclides da Cunha, com 39,5°C, na décima colocação. Ribeira do Amparo, no nordeste baiano, também entrou na lista, com 39,1°C, ocupando a 19ª posição.
No ranking nacional, as maiores temperaturas foram registradas em Pão de Açúcar, em Alagoas, com 42,4°C; Piranhas, também em Alagoas, com 41,6°C; Floresta, em Pernambuco, com 40,2°C; e Oeiras, no Piauí, com 40°C.
Cidades mais quentes da Bahia
Na capital baiana, a temperatura máxima registrada nas últimas 24 horas foi de 31,9°C, segundo os dados do Inmet.
Salvador, no entanto, registrou a maior temperatura de 2026 no último domingo (25), quando os termômetros marcaram 37,5°C na localidade de Ilha de Bom Jesus dos Passos, às 14h20. A informação é do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).
Até então, o recorde do ano era de 36,5°C, registrado em 17 de outubro nas localidades de Coutos - Escolab, às 13h10, e Base Naval de Aratu, às 14h.
Nesta quarta-feira (28), no entanto, a chegada de uma frente fria vai provocar chuvas fortes e queda de temperatura na Bahia, segundo previsão da Climatempo. Salvador e o Recôncavo Baiano estão entre as regiões que exigem atenção, com risco de alagamentos. A instabilidade deve continuar na quinta-feira (29), especialmente na faixa litorânea em direção a Ilhéus e Una.