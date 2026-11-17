CHUVAS FORTES

Três cidades baianas recebem mais de R$ 510 mil em recursos federais após desastres

Recursos fazem parte de um pacote de mais de R$ 10,4 milhões autorizado para municípios de diferentes estados brasileiros

Esther Morais

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 08:12

1.Três cidades baianas recebem mais de R$ 510 mil em recursos federais após desastres Crédito: Defesa Civil / Arquivo

Três municípios baianos vão receber mais de meio milhão em recursos federais para ações de resposta a desastres. A Defesa Civil Nacional autorizou, na segunda-feira (16), o repasse de R$ 510.452,20 para Serra Preta, Capela do Alto Alegre e Santa Inês. As portarias com a liberação dos valores foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

Serra Preta receberá R$ 319.032, enquanto Capela do Alto Alegre terá acesso a R$ 127.612,80. Para Santa Inês, foram destinados R$ 63.807,40.

Ao todo, a Defesa Civil Nacional autorizou mais de R$ 10,4 milhões para ações de emergência em municípios de diferentes estados brasileiros afetados por desastres.

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Como solicitar recursos

Municípios com reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública podem solicitar recursos ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) para ações de defesa civil. O pedido deve ser feito por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).

Com base nos planos de trabalho enviados pelas prefeituras, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Após a aprovação, uma portaria é publicada no Diário Oficial da União com a quantia autorizada para repasse.