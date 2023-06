Três das seis pessoas mortas em acidente na BR-101 eram irmãs

Acidente aconteceu no km 562 da BR-101, perto do município de Arataca. Crédito: Moisés Soares/TV Santa Cruz

Três das seis pessoas que morreram após um acidente na BR-101 neste domingo (18) eram irmãs. Segundo informações da TV Santa Cruz confirmadas pelo CORREIO, elas foram identificadas como José Paulo de Jesus Silva, de 25 anos, Paulo Ricardo de Jesus Silva, de 24, e Marienes de Jesus Reis, de 32. Moradores do município de São José da Vitória, ao sul da Bahia, os três, assim como os demais mortos, estavam no carro que bateu de frente com um ônibus na rodovia.

Outras duas vitimas, moradoras de Arataca, foram identificadas como Pâmela dos Santos Silva, de apenas 15 anos, e Jonatas Pereira Santos, de 23. O corpo da sexta pessoa envolvida no acidente ainda passará por identificação no Departamento de Polícia Técnica (DPT) em Itabuna. Ainda não há informações sobre sepultamento.

Causa ainda é investigada

O ônibus envolvido no acidente pertencia à Viação Águia Branca e fazia o trecho Linhares x Itabuna. Conforme a empresa, o outro veículo estava em contramão quando colidiu com o coletivo — o que não foi confirmado até então. "Foi feita uma perícia, e instaurado inquérito policial na Polícia Civil. Uma investigação irá determinar as causas do acidente", diz a PRF.

A Águia Branca afirmou "lamentar profundamente" o caso. "Uma equipe de apoio foi enviada imediatamente ao local, para prestar o auxílio necessário. Os passageiros e o motorista que estavam no ônibus não sofreram ferimentos e seguiram viagem em outro ônibus", conclui a nota.

Relembre o caso

Um carro de passeio bateu de frente com um ônibus durante a manhã deste domingo. A colisão correu no km 562 da BR-101, em trecho do município de Arataca, no sul do estado.

De acordo com informações da PRF, todas as vítimas estavam no carro e morreram na hora. Os corpos foram levados para exame cadavérico no Instituto Médico Legal (IML).

As vítimas voltavam de uma festa no distrito de Pratas, na zona rural de Arataca, quando sofreram o acidente. Em nota, a prefeitura lamentou o ocorrido e se solidarizou com as famílias.