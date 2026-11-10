Três farmácias são interditadas após fiscalização apreender mais de 14 mil medicamentos na Bahia

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Millena Marques
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 14:13
Três farmácias foram interditadas em Lauro de Freiras, na Região Metropolitana de Salvador, nesta terça-feira (10). Mais de 14 mil unidades de medicamentos sujeitos a controle especial foram apreendidas nos estabelecimentos.
As irregularidades foram identificadas durante a Operação Pharmaco, coordenada pela Polícia Civil da Bahia, que fiscalizou a comercialização e as condições de armazenamento dos produtos.
Três farmácias são interditadas em Lauro de Freitas
Ao todo, quatro estabelecimentos foram vistoriados. Em três deles, as equipes constataram a ausência de alvarás de funcionamento e sanitário, o que levou à interdição.
Segundo a Polícia Civil, os responsáveis pelas farmácias poderão retomar as atividades depois de regularizar a situação junto aos órgãos competentes. Durante a operação, duas pessoas também foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos.
A fiscalização verificou se os medicamentos eram comercializados com a autorização exigida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além da presença de farmacêuticos nos estabelecimentos e da regularidade das empresas junto à Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC).
A operação teve como foco coibir a venda irregular de medicamentos controlados e práticas de armazenamento em desacordo com as normas sanitárias. A iniciativa também buscou prevenir riscos à saúde dos consumidores e garantir o cumprimento da legislação que regulamenta a comercialização desses produtos.
Além da Polícia Civil, participaram da ação a Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), o Conselho Regional de Farmácia (CRF), a Diretoria de Vigilância Sanitária da Bahia (Divisa), a Vigilância Sanitária, a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e a Secretaria da Segurança Pública de Lauro de Freitas.