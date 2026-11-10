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Três farmácias são interditadas após fiscalização apreender mais de 14 mil medicamentos na Bahia

Operação Pharmaco foi deflagrada em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 14:13

Farmácias são interditadas em Lauro de Freitas
Farmácias são interditadas em Lauro de Freitas Crédito: Polícia Civil

Três farmácias foram interditadas em Lauro de Freiras, na Região Metropolitana de Salvador, nesta terça-feira (10). Mais de 14 mil unidades de medicamentos sujeitos a controle especial foram apreendidas nos estabelecimentos.

As irregularidades foram identificadas durante a Operação Pharmaco, coordenada pela Polícia Civil da Bahia, que fiscalizou a comercialização e as condições de armazenamento dos produtos.

Três farmácias são interditadas em Lauro de Freitas

Três farmácias são interditadas em Lauro de Freitas por Polícia Civil
Três farmácias são interditadas em Lauro de Freitas por Polícia Civil
Três farmácias são interditadas em Lauro de Freitas por Polícia Civil
Três farmácias são interditadas em Lauro de Freitas por Polícia Civil
Três farmácias são interditadas em Lauro de Freitas por Polícia Civil
Três farmácias são interditadas em Lauro de Freitas por Polícia Civil
Três farmácias são interditadas em Lauro de Freitas por Polícia Civil
Três farmácias são interditadas em Lauro de Freitas por Polícia Civil
Três farmácias são interditadas em Lauro de Freitas por Polícia Civil
Farmácias são interditadas em Lauro de Freitas por Polícia Civil
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Três farmácias são interditadas em Lauro de Freitas por Polícia Civil

Ao todo, quatro estabelecimentos foram vistoriados. Em três deles, as equipes constataram a ausência de alvarás de funcionamento e sanitário, o que levou à interdição.

Segundo a Polícia Civil, os responsáveis pelas farmácias poderão retomar as atividades depois de regularizar a situação junto aos órgãos competentes. Durante a operação, duas pessoas também foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos.

A fiscalização verificou se os medicamentos eram comercializados com a autorização exigida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além da presença de farmacêuticos nos estabelecimentos e da regularidade das empresas junto à Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC).

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A operação teve como foco coibir a venda irregular de medicamentos controlados e práticas de armazenamento em desacordo com as normas sanitárias. A iniciativa também buscou prevenir riscos à saúde dos consumidores e garantir o cumprimento da legislação que regulamenta a comercialização desses produtos.

Além da Polícia Civil, participaram da ação a Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), o Conselho Regional de Farmácia (CRF), a Diretoria de Vigilância Sanitária da Bahia (Divisa), a Vigilância Sanitária, a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e a Secretaria da Segurança Pública de Lauro de Freitas.

Tags:

Fiscalização

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