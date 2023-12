Três homens são mortos a tiros no bairro de Fazenda Coutos,  Subúrbio Ferroviário

Três homens foram mortos neste sábado (2) no bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM-Paripe) foi acionada por moradores que denunciaram a ocorrência de um tiroteio na Rua 50.



Ao chegarem ao local, os PMs encontraram os corpos de três homens com ferimentos provocados por arma de fogo. Os corpos foram levado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização da perícia. Nenhuma das vítimas havia sido identificada.