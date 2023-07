Três homens são presos com 1,5 kg de maconha em Juazeiro

Três homens foram presos com 1,5 kg de maconha no distrito de Carnaíba do Sertão, na zona rural de Juazeiro, na noite de quinta-feira (20). A prisão foi realizada por equipes da Cipe Caatinga.



Segundo a polícia, as equipes faziam o patrulhamento motorizado especializado e, ao passarem por uma estrada vicinal, nas proximidades da BR-407, abordaram o condutor de uma motocicleta. No momento da abordagem, o motorista de um Celta visualizou a PM e tentou desviar jogando uma sacola pela janela do automóvel, mas os policiais militares imediatamente deram voz de parada.