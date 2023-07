Três homens são presos com drogas em uma casa no bairro do Uruguai

A Polícia Civil prendeu em flagrante três homens e apreendeu um adolescente em uma casa utilizada como ponto de tráfico de drogas na localidade do Jardim Cruzeiro, no bairro do Uruguai, nesta quarta-feira (12).



Policiais do novo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) acompanharam a movimentação no imóvel e fizeram o flagrante.



Foram apreendidas porções de drogas, caderno de anotações, dinheiro fracionado, balanças de precisão e na casa de um dos suspeitos, no município de Camaçari, foi apreendida uma pistola 9 mm, com 43 munições. O trio foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, corrupção e um deles pela posse ilegal de arma de fogo.