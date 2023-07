Três passageiros trocaram de lugar em ônibus por carro que se acidentou, diz parente

Três das seis pessoas que morreram em um acidente de carro na BR-116, na noite da sexta-feira (14), trocaram de lugar de um ônibus para viajar no veículo que acabou envolvido no acidente. A informação foi passada por Reginaldo Mota, cunhado de um dos mortos, em entrevista à TV Bahia. Reginaldo contou que o cunhado, Joelson Batista, também antecipou a volta para casa. O carro envolvido no acidente, uma Spin, era da Secretaria de Saúde da cidade de Valente e levava pacientes voltando de tratamento na capital baiana.

O cunhado acrescenta que ele estava no ônibus nesse momento, e em uma parada em Santa Bárbara foi feita a troca. "Essa Spin estava também junto, parada para fazer lanche lá em Santa Bárbara. Tinha uma senhora com criança de colo e resolveu trocar. Três pessoas, Antônia com o esposo e ele, trocaram com três pessoas".