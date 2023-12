Três pessoas são sequestradas e feitas reféns durante assalto a caminhão na BR 324

Três pessoas foram sequestradas e feitas reféns em assalto a caminhão neste sábado (30), no KM 623 da BR 324. O sequestro foi interceptado pelos policiais militares do Batalhão Gêmeos, que liberaram os reféns e recuperaram um caminhão roubado com cerca de 5 toneladas de carne. Dois suspeitos foram detidos e réplicas de pistolas foram apreendidas.



Os PMs foram acionados por testemunhas, que informaram sobre um caminhão de carga que havia sido roubado e os seus ocupantes sequestrados nas imediações da Rua Soares Filho, às margens da BR. Ao perceberem a aproximação policial, e receberem a voz de parada, os suspeitos avançaram, mas foram alcançados e detidos.