ACIDENTE

Três pessoas morrem em colisão entre carreta e carro na BR-324, na Bahia

Acidente aconteceu na noite de sábado (7), no trecho de Santa Bárbara

Esther Morais

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 11:24

Três pessoas morrem em colisão entre carreta e carro na BR-324, na Bahia Crédito: Reprodução

Três pessoas morreram após uma colisão frontal entre uma carreta e um carro na BR-324, na noite de sábado (7), no interior da Bahia. O acidente aconteceu por volta das 23h20, no km 482 da rodovia, no trecho de Santa Bárbara.

As vítimas foram identificadas como Paulo Cezar Gomes de Souza Cerqueira, de 37 anos, Evellyn Menezes Machado, de 20, e Keila de Jesus Santos, de 27.

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Em nota de pesar, a Prefeitura de Tanquinho informou que Evelin Menezes e Keila Santos faziam parte do quadro de servidores municipais. O município lamentou as mortes e manifestou solidariedade aos familiares e amigos.