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Três pessoas morrem em colisão entre carreta e carro na BR-324, na Bahia

Acidente aconteceu na noite de sábado (7), no trecho de Santa Bárbara

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 11:24

Três pessoas morrem em colisão entre carreta e carro na BR-324, na Bahia
Três pessoas morrem em colisão entre carreta e carro na BR-324, na Bahia Crédito: Reprodução

Três pessoas morreram após uma colisão frontal entre uma carreta e um carro na BR-324, na noite de sábado (7), no interior da Bahia. O acidente aconteceu por volta das 23h20, no km 482 da rodovia, no trecho de Santa Bárbara.

As vítimas foram identificadas como Paulo Cezar Gomes de Souza Cerqueira, de 37 anos, Evellyn Menezes Machado, de 20, e Keila de Jesus Santos, de 27.

Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:

BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News
BR-242, km 260-270: dois acidentes e dez mortes por Divulgação/Dnit
BR-116, km 420-430: 77 acidentes e oito mortes por Reprodução/PRF
BR-110, km 120-130: três acidentes e seis mortes por Reprodução
BR-101, km 830-840: 11 acidentes e cinco mortes por Reprodução/ redes sociais
BR-101, km 900-910: 15 acidentes e cinco mortes por Reprodução/Bahia10
BR-116, km 10-20: 109 acidentes e cinco mortes por Divulgação/PRF
BR-116, km 920-930: cinco acidentes e cinco mortes por Matheus Landim/GOVBA
BR-242, km 400-410: seis acidentes e cinco mortes por Divulgação/Dnit
BR-324, km 440-450: oito acidentes e cinco mortes por Marina Silva/CORREIO
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BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News

Em nota de pesar, a Prefeitura de Tanquinho informou que Evelin Menezes e Keila Santos faziam parte do quadro de servidores municipais. O município lamentou as mortes e manifestou solidariedade aos familiares e amigos.

A Polícia Civil informou que a 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana) registrou as mortes. Guias periciais e de remoção foram expedidas. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas.

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