Três pessoas são atingidas por tiros em Águas Claras

Três pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo, na quinta-feira (20), no bairro de Águas Claras, em Salvador. A Polícia não informou sobre os autores dos disparos e a motivação do tiroteio



De acordo com a Polícia Civil, elas foram socorridas e e encaminhadas para o Hospital Estadual do Subúrbio, onde estão sendo atendidas.



A autoria e a motivação do crime serão investigadas pela 13ª Delegacia Territorial de Cajazeiras.