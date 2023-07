Três pessoas são baleadas em ataque no Dois de Julho

Três pessoas foram baleadas em um ataque no bairro do Dois de Julho. O crime aconteceu próximo a um estabelecimento comercial, em um largo, na tarde dessa quarta-feira (26).



Segundo informações da Polícia Civil, quatro suspeitos se aproximaram de um estabelecimento comercial, quando um deles sacou a arma e efetuou os disparos. Três pessoas foram atingidas e socorridas por testemunhas para unidades de saúde.



A Polícia Militar informou que equipes do 18ª BPM foram acionadas e ao chegarem ao local, foram informadas que as vítimas já tinham sido socorridas. Buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado.