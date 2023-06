Três pessoas são feitas reféns em tentativa de roubo na BR-324

Três pessoas foram feitas reféns durante uma tentativa de roubo a um caminhão na BR-324 nesta quarta-feira (14). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia, uma equipe que fazia fiscalização ao longo da rodovia foi informada do roubo e de que os criminosos tinham fugido.



Com a intensificação da vigilância e o início de buscas pela região, o caminhão foi localizado na BA-526, em sentido ao bairro de Paripe, em Salvador. "A equipe conseguiu interceptar o veículo, libertar o motorista e mais dois ocupantes que tinham sido feitos reféns", diz a nota da PRF.