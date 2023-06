Três pessoas são resgatadas de naufrágio parcial na Barra

Três pessoas foram resgatadas de um naufrágio parcial próximo ao Farol da Barra, em Salvador, neste domingo (18). Ao ter sido informada do caso, a Marinha, por meio da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), "enviou imediatamente uma equipe de Inspeção Naval (IN) para o local, a fim de prestar o apoio necessário às vítimas".



Ainda segundo o CPBA, elas estavam a bordo de uma embarcação de esporte e recreio chamada 'Kaique'. De acordo com o apurado pela equipe de IN, todos os tripulantes foram socorridos com boas condições de saúde pela embarcação 'Popoca', que navegava nas proximidades do local. Foi informado, também, que não houve indícios de poluição hídrica.