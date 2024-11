SALVADOR E PORTO SEGURO

Três procurados por roubo e dívida de pensão alimentícia são presos

Foragidos foram localizados pelo sistema de Reconhecimento Facial da SSP

Quatro foragidos da Justiça foram localizados pelo sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP). As prisões aconteceram no domingo (3) e nessa segunda-feira (4), em Salvador e no município de Porto Seguro, no extremo sul do estado.