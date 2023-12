Três são mortos em abordagem da PM no Lobato

Três suspeitos de tráfico de drogas foram mortos pela polícia no bairro do Lobato, na noite desse domingo (3). Segundo a polícia, eles estavam armados.



Equipes da Rondesp Baía de Todos os Santos (BTS) faziam rondas quando encontraram homens armados próximos à linha do trem. Segundo a polícia, na tentativa de abordagem, houve um confronto. Três suspeitos acabaram feridos, e foram socorridos, mas não resistiram. O restante do bando fugiu.



Com o trio foram apreendidos três submetralhadoras calibre 9mm, carregadores alongados, munições, uma barra e 35 trouxas de maconha, 52 pinos de cocaína, lança-perfume, pedras de crack, balança e 102 reais.