Três são mortos em confronto com a polícia no interior da Bahia

Três suspeitos morreram após entrarem em confronto com policiais militares, na manhã desta quarta-feira (20), na cidade de Ibirapitanga, no sul da Bahia.



Segundo o major Hosannah Santos Rocha, comandante da 61ª CIPM, os policiais receberam informações de tráfico de entorpecentes, na rua Santo Antônio, bairro ACM.



No local, suspeitos perceberam a aproximação policial e dispararam contra as equipes. Três pessoas foram feridas e socorridas ao Hospital Municipal Edvaldo Magalhães, mas não resistiram.