Três são presos e carro roubado é recuperado no Cuzuru

Três criminosos foram presos e um veículo roubado recuperado, na localidade do Forno, no Curuzu, nesse domingo (16). Segundo a polícia, uma submetralhadora calibre 9 milímetros foi apreendida com o trio.



De acordo com o tenente-coronel Reginaldo Moraes, comandante do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos a Coletivos (BPFRC), os policiais faziam ações preventivas contra roubos em coletivos, quando foram informados sobre o roubo do automóvel.