Três são presos furtando fios na Avenida Vasco da Gama

Três homens foram flagrados furtando fios na Avenida Vasco da Gama, em Salvador, na tarde do sábado (1º).



Agentes do Grupamento de Rondas da Capital (Rondac) da Guarda Civil Municipal faziam receberam a denúncia de que o crime estava em andamento e foram até o local, encontrando o trio em ação.



Com eles, os guardas ainda apreenderam ferramentas que estavam sendo usadas para descascar os cabos de energia.



Os suspeitos, que já têm passagem pela polícia, foram levados à Central de Flagrantes para a adoção de medidas cabíveis.