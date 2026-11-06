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Três são presos por tráfico e associação criminosa em operação na Bahia

Suspeito usou companheira como escudo humano durante tentativa de prisão

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 16:05

Operação Angerona
Operação Angerona Crédito: Polícia Civil

Três pessoas foram presas durante a terceira fase da Operação Angerona, deflagrada na manhã desta sexta-feira (6) contra uma organização criminosa suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na Bahia. Em Salvador, um homem de 26 anos usou a própria companheira, de 19, como escudo humano para tentar impedir a prisão. A jovem foi libertada sem ferimentos após negociações conduzidas pelas equipes da Polícia Civil.

O suspeito tinha um mandado de prisão temporária em aberto e foi preso em flagrante. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola, munições, uma balança de precisão e porções de maconha, cocaína e ecstasy, já embaladas para comercialização. Ele também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e cárcere privado.

Além de Salvador, a operação cumpriu mandados judiciais em Feira de Santana, Itaberaba e Xique-Xique. No oeste baiano, outros dois suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Com eles, foram encontradas duas pistolas, munições, uma balança de precisão, porções de maconha e uma pedra de cocaína.

As investigações apontam que o grupo tinha uma estrutura organizada, com integrantes responsáveis pela venda e distribuição de entorpecentes. Segundo a apuração, a organização também movimentava recursos financeiros para comprar armas utilizadas em disputas territoriais com grupos rivais.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

O trabalho investigativo foi iniciado pelo Ministério Público da Bahia (MPBA) e teve continuidade com a Polícia Civil. A terceira fase da Operação Angerona foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Feira de Santana, em conjunto com a Agência de Inteligência e Coordenação de Operações do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

A ação contou ainda com equipes da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), do Departamento de Polícia do Interior (Depin), por meio da 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Irecê), além de integrantes do Grupo de Atuação Especial de Execução Penal (Gaep) e do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), ambos do MPBA, e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Semiárido), da Polícia Militar.

Tags:

Bahia

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