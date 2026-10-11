POLÍCIA

Três suspeitos de execução morrem após confronto com policiais na Bahia

Fuzis e pistolas foram apreendidos em Porto Seguro

Millena Marques

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 19:55

Operação em Porto Seguro Crédito: Polícia Civil

Três homens suspeitos de participar de uma execução morreram durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar no distrito de Vera Cruz, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Na ação, realizada na noite deste sábado (10), a polícia apreendeu dois fuzis, duas pistolas e munições após um confronto.

Segundo as forças de segurança, os suspeitos estavam armados com fuzis de grosso calibre. Equipes da Companhia de Emprego Tático Operacional (CETO) do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM), da Rondesp Extremo Sul e da 10ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) foram mobilizadas para interceptar o grupo.

Os policiais montaram um bloqueio na BR-367, nas proximidades do trevo de Vale Verde. Durante a operação, um carro modelo Volkswagen Voyage, de cor branca, foi interceptado. Alguns dos suspeitos estavam no veículo, enquanto outros se deslocavam em motocicletas.

De acordo com as informações divulgadas pelas forças de segurança, os suspeitos atiraram contra os policiais ao avistarem o bloqueio. As equipes reagiram e, após o fim dos disparos, encontraram homens feridos nas proximidades do carro, de uma motocicleta e de um cafezal.

Armas e munições apreendidas

Durante a ocorrência, os policiais apreenderam dois fuzis IWIX95, de calibre 5,56, com numeração suprimida, uma pistola Bersa, de calibre 9 mm, e uma pistola Zigana PX-9 G2.