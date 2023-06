Três trabalhadores são resgatados em condições análogas à escravidão na Bahia

Três trabalhadores em condição análoga à escravidão foram resgatados de uma fazenda onde funcionava uma carvoaria, na zona rural do município de Morpará, no oeste da Bahia. A ação ocorreu nesta terça-feira (20), após atuação da Polícia Federal, da Gerência Regional do Trabalho e Emprego - GRTE Barreiras e da Polícia Militar.



Após a constatação das condições degradantes a que eram submetidos os trabalhadores, eles foram resgatados e transportados até um local seguro.