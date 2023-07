Tribunal de Justiça da Bahia faz mutirão para reconhecimento de paternidade

O Tribunal de Justiça da Bahia iniciou, nesta segunda (17), um mutirão para reconhecimento de paternidade na Bahia. A ação gratuita vai até a sexta-feira (21), em Salvador.



Um ônibus de atendimento dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) receberá atendimentos no estacionamento Shopping da Bahia, ao lado do SAC.



Famílias interessadas devem contactar a unidade do Cejusc Pai Presente através dos números (71) 3372-5167, 0800 284-2252, (71) 98167-4922, ou através do e-mail [email protected]