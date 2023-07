Tributo à primeira legista do Brasil

A família da professora, representada pelas sobrinhas, esteve presente para acompanhar a homenagem póstuma. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Na Sala da Congregação da antiga Faculdade de Medicina da Bahia (FMB), o rosto de Maria Theresa de Medeiros Pacheco se destaca entre os retratos de figuras masculinas que passaram pela instituição. Primeira professora titular de Medicina Legal da FMB em 200 anos, a alagoana silenciou discursos machistas ao se tornar a primeira mulher diretora-geral do Departamento de Polícia Técnica (DPT) da Bahia e a primeira médica legista do Brasil. Tamanha relevância foi notada em vida e, 13 anos após a sua morte, relembrada durante a instalação de um quadro seu, em homenagem póstuma, no Salão Nobre da FMB/Ufba, nesta terça-feira (4).

Uma mulher à frente do seu tempo, Maria fugiu dos trilhos convencionais destinados às mulheres na década de 40, que tinham somente duas opções: casar e formar família e, caso optassem pela construção de uma carreira acadêmica, o ingresso em faculdades só poderia acontecer para cursar pedagogia – rotas tradicionais dispensadas pela jovem de Atalaia, cidade do sertão alagoano – que tinha apenas um desejo: estudar medicina na FMB.

Por ironia ou sorte, considerando as condições de submissão impostas às mulheres no período, um dos maiores apoiadores de Maria Theresa foi o pai, José Pacheco Filho, responsável por sustentar a decisão da filha de estudar na capital baiana, ideia contrariada pela mãe, Carolina de Medeiros Pacheco. Obstinada, a alagoana embarcou sozinha em um navio, o Ita Norte, em 1947, em direção a Salvador, onde iniciaria uma jornada que a colocaria na história da Medicina Legal do país.

Em 1948, Maria Theresa ingressou na FMB e, após seis anos, conquistou o tão sonhado diploma. Não bastasse romper paradigmas ao desbravar espaços ocupados majoritariamente por homens no Brasil, a médica adquiriu experiências valiosas fora do país. No final da década de 60, ela estagiou no Instituto Médico Legal de Lisboa e no Laboratório de Toxicologia Forense, em Portugal; na Espanha, passou pelos serviços dos professores Vallejo y Vallejo, Villa Nueva e Lopez Ibor; e na França, concluiu o Doutorado em Medicina Legal pela Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne), em 1970.

O caminho trilhado pela médica alagoana, ginecologista e obstetra de formação, abriu espaços para outras mulheres que tinham interesses similares ao da pioneira. As sobrinhas Teresa Cristina e Luciana Pacheco são a prova disso.

Naturalmente influenciadas pela carreira profissional da tia, as duas se formaram em medicina e construíram as próprias histórias, com rastros da influência de Maria. A primeira, especializada em Mastologia e Medicina Legal, é aposentada da Junta Médica Oficial do Estado da Bahia e, atualmente, médica perita do Instituto Médico Legal (IML). A segunda, por sua vez, é infectologista e professora na Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas.

“Ela era uma pessoa muito carismática, com uma alma bondosa e um coração extremoso, ajudava todas a quem podia e quem a recorresse. Naturalmente, a vida da minha tia terminou influenciando a minha escolha, fruto da convivência no ambiente familiar e do trabalho dela”, afirma Teresa Cristina, criada pela tia desde os sete anos.

Maria Theresa morreu aos 80 anos, em 2010, e deixou um legado admirável. "Sabia ser brava, na essência e na palavra, em favor dos menos favorecidos, dos negligenciados e das mulheres. Ela elegeu a Bahia como sua terra querida, o solo para viver e morrer”, disse Luciana durante o discurso da cerimônia de homenagem.