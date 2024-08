ACIDENTE

Trio elétrico bate em poste e deixa duas pessoas feridas em Guanambi

Duas pessoas ficaram feridas após um incidente entre um trio elétrico e um poste no município de Guanambi, no sudoeste baiano. O caso aconteceu na noite da última quarta-feira (14) durante apresentação do grupo Estação Criança. O acidente causou a queda do poste e danos no trio elétrico.