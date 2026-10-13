CRIME

Trio invade barbearia e obriga homem a abaixar as calças durante assalto na Bahia

Suspeitos roubaram celulares, notebook, dinheiro e outros objetos

Esther Morais

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 07:24

Trio invade barbearia e obrigam homem a abaixar as calças durante assalto na Bahia Crédito: Reprodução / TV Bahia

Um homem foi obrigado a abaixar as calças durante um assalto a uma barbearia em Itamaraju, no sul da Bahia, no último domingo (11). Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que três suspeitos armados entram no estabelecimento e rendem funcionários e clientes.

Pelo menos cinco pessoas estavam no local, sendo três funcionários e dois clientes. Enquanto o trio realizava o assalto, um quarto suspeito teria permanecido em um carro, aguardando os comparsas.

Veja sequência do crime 1 de 5

Segundo a Polícia Civil, entre os itens roubados estão três celulares, um notebook, uma quantia em dinheiro e outros objetos.

Policiais militares da 43ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para verificar a denúncia de roubo ao estabelecimento comercial na Avenida ACM, no centro de Itamaraju.

Os militares realizaram rondas e buscas na região, mas nenhum suspeito havia sido localizado até o momento da divulgação das informações. A Polícia Militar informou que segue intensificando o policiamento e realizando rondas ostensivas para localizar os envolvidos e prevenir novos crimes.