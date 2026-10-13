Trio invade barbearia e obriga homem a abaixar as calças durante assalto na Bahia

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Esther Morais
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 07:24
Um homem foi obrigado a abaixar as calças durante um assalto a uma barbearia em Itamaraju, no sul da Bahia, no último domingo (11). Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que três suspeitos armados entram no estabelecimento e rendem funcionários e clientes.
Pelo menos cinco pessoas estavam no local, sendo três funcionários e dois clientes. Enquanto o trio realizava o assalto, um quarto suspeito teria permanecido em um carro, aguardando os comparsas.
Veja sequência do crime
Segundo a Polícia Civil, entre os itens roubados estão três celulares, um notebook, uma quantia em dinheiro e outros objetos.
Policiais militares da 43ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para verificar a denúncia de roubo ao estabelecimento comercial na Avenida ACM, no centro de Itamaraju.
Os militares realizaram rondas e buscas na região, mas nenhum suspeito havia sido localizado até o momento da divulgação das informações. A Polícia Militar informou que segue intensificando o policiamento e realizando rondas ostensivas para localizar os envolvidos e prevenir novos crimes.
O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Itamaraju. A unidade realiza diligências para esclarecer a autoria do roubo.