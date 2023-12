Turista que desceu do navio de Bangladesh está desaparecido há 3 dias em Salvador

Um tripulante de um navio com bandeira de Bangladesh está desaparecido desde a tarde de terça-feira (26). O registro foi feito na quarta-feira (27), na Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), no Pelourinho, por um representante da empresa de turismo, Ele informou na ocorrência que o membro da tripulação, Hosan Imam, havia saído para conhecer a cidade e até então, não deu mais notícias.



As informações são da Polícia Civil. O navio graneleiro Meghna Crown estava atracado no Terminal Marítimo Gerdau Usiba, no bairro de Paripe. Hosan desempenhava a função de oleiro. As buscas estão sendo realizadas pela Deltur. A embarcação de carga já seguiu viagem para Nova Orleans, nos Estados Unidos, seu destino final.