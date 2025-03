DANOS

TRT-BA aumenta indenização para trabalhador que perdeu dedo em máquina

Decisão foi tomada pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia

Maysa Polcri

Publicado em 25 de março de 2025 às 06:48

Entenda a decisão Crédito: Divulgação/TRT 5

A 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA) aumentou para R$ 30 mil a indenização por danos morais e estéticos de um funcionário de 27 anos. Ele sofreu a amputação parcial da ponta do dedo anelar enquanto operava uma máquina com o sistema de segurança desativado. Inicialmente, a sentença em 1º grau havia fixado a indenização em R$ 8 mil. >

A pena foi aumentada porque depoimentos colhidos demonstram que a empresa já tinha conhecimento de que os operadores burlavam o sistema de segurança das máquinas para manter a produção em funcionamento com as portas abertas. >

“No momento do acidente, o sistema de segurança da máquina estava desativado e não havia supervisão no local. Mesmo ciente dessa prática, a Carper Indústria e Comércio não tomou medidas para evitar o uso indevido do equipamento”, afirmou a relatora do acórdão, desembargadora Ana Paola Diniz. >

Ela ressaltou também que o laudo técnico apontou sequelas permanentes decorrentes da lesão, afetando a funcionalidade do dedo e impactando a vida do trabalhador. “Essa região é essencial para o tato e a manipulação de objetos, o que gera limitações significativas no dia a dia”, explicou.>