TRT-BA pauta quase 4 mil processos para a Semana Nacional da Conciliação

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Bruno Wendel
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 10:55
Até sexta-feira (6), quase 4 mil processos do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA) serão pautados na Semana Nacional da Conciliação. A iniciativa mobiliza tribunais de todo o país para estimular o diálogo entre as partes e buscar soluções consensuais para conflitos judiciais. Os dados são da Coordenadoria de Estatística e Pesquisa (Cestp) do Tribunal.
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No total, serão 3.391 processos. Desse montante, 3.295 estão no 1º grau e 96 no 2º grau. No primeiro, foram pautados 1.166 processos nas Varas do Trabalho da capital e 1.803 nas Varas do interior.
Também integram a programação 248 processos do Centro de Conciliação (Cejusc) de 1º grau, 76 do 2º Núcleo de Justiça 4.0 e dois do Juízo de Execução e Expropriação.