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TRT-BA pauta quase 4 mil processos para a Semana Nacional da Conciliação

Iniciativa mobiliza varas da capital e do interior até sexta-feira (6) em busca de soluções consensuais para conflitos trabalhistas

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 10:55

Decisão dTribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5)
Decisão dTribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5) Crédito: Divulgação

Até sexta-feira (6), quase 4 mil processos do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA) serão pautados na Semana Nacional da Conciliação. A iniciativa mobiliza tribunais de todo o país para estimular o diálogo entre as partes e buscar soluções consensuais para conflitos judiciais. Os dados são da Coordenadoria de Estatística e Pesquisa (Cestp) do Tribunal.

Advogado denuncia gordofobia no TRT-BA

Justiça do Trabalho por Fabrício Ferrarez/Secom TRT-5
Advogado faz denúncia de gorbofobia no TRT-BA por Divulgação
Advogado denuncia gordofobia na nova sede do TRT-BA por Reprodução
Advogado denuncia gordofobia na nova sede do TRT-BA por Reprodução
Advogado denuncia gordofobia na nova sede do TRT-BA por Reprodução
Mulher denuncia ter sofrido gordofobia em ônibus por Reprodução / Redes sociais
TRT5 por Divulgação
Obesidade traz riscos à saúde por Shutterstock
Obesidade traz riscos à saúde por Shutterstock
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AObesidade por Pixabay
Obesidade por Shutterstock
Obesidade por Shutterstock
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Obesidade por Wilson Dias/Agência Brasil
[Edicase]Obesidade favorece o desenvolvimento de doenças (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por
[Edicase]O Índice de Massa Corporal (IMC) e a medição da circunferência abdominal podem ajudar a identificar a obesidade (Imagem: mentalmind | Shutterstock) por
Obesidade aumentou no mundo por Shutterstock
[Edicase]O cuidado com a alimentação é importante para o tratamento e prevenção da obesidade (Imagem: Peakstock | Shutterstock) por
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Justiça do Trabalho por Fabrício Ferrarez/Secom TRT-5

No total, serão 3.391 processos. Desse montante, 3.295 estão no 1º grau e 96 no 2º grau. No primeiro, foram pautados 1.166 processos nas Varas do Trabalho da capital e 1.803 nas Varas do interior.

Também integram a programação 248 processos do Centro de Conciliação (Cejusc) de 1º grau, 76 do 2º Núcleo de Justiça 4.0 e dois do Juízo de Execução e Expropriação.

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