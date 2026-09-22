MEIO AMBIENTE

Tsunami meteorológico: entenda fenômeno que atingiu Santa Catarina e se pode ocorrer na Bahia

Meteorologista do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) explica possibilidades

Millena Marques

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 15:06

Tsunami causou estragos em Santa Catarina Crédito: Reprodução/NSC TV

O avanço repentino do mar registrado no litoral sul de Santa Catarina, na manhã desta segunda-feira (21), chamou a atenção de moradores e especialistas após provocar alagamentos, arrastar areia para ruas e causar transtornos em áreas próximas à costa. O fenômeno foi associado a um meteotsunami, evento raro que ocorre por influência de condições atmosféricas extremas e não tem relação com terremotos, como acontece nos tsunamis tradicionais.

As imagens da água invadindo áreas urbanas levantaram dúvidas sobre a possibilidade de situações semelhantes ocorrerem em outras regiões do país, incluindo a Bahia. De acordo com especialistas, porém, o episódio catarinense foi resultado de uma combinação específica de fatores meteorológicos e oceanográficos, sem qualquer indicativo de deslocamento ou propagação para o litoral baiano.

Segundo o meteorologista do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Thiago Barros, o meteotsunami acontece quando alterações rápidas na atmosfera provocam perturbações na superfície do oceano. Dependendo das características da costa e das condições do mar, essa energia pode ser amplificada ao atingir áreas litorâneas, gerando elevações anormais do nível da água.

“Diferentemente dos tsunamis gerados por terremotos, o tsunami meteorológico tem origem em fenômenos atmosféricos. Mudanças bruscas de pressão, linhas de instabilidade e ventos intensos podem produzir oscilações na superfície do mar que, em determinadas condições, aumentam de intensidade ao alcançar a costa”, explica.

No caso de Santa Catarina, o fenômeno ocorreu durante a passagem de uma linha de instabilidade associada a ventos fortes e variações rápidas na pressão atmosférica. As rajadas registradas na região contribuíram para a movimentação anormal da água, provocando o avanço repentino do mar em alguns pontos do litoral.

O que se sabe sobre tsunami meteorológico no Brasil? 1 de 5

Bahia não tem previsão para fenômeno semelhante

Apesar da repercussão do caso, não há qualquer previsão ou sinal de ocorrência de meteotsunami no litoral baiano. Especialistas destacam que esse tipo de evento depende de uma série de condições simultâneas e costuma ser mais observado em áreas do Sul do Brasil.

Isso significa que o fenômeno registrado em Santa Catarina não está se deslocando para outras regiões do país. Cada ocorrência é localizada e está diretamente ligada às condições meteorológicas e às características geográficas da área afetada.

Thiago Barros ressalta ainda que o meteotsunami não pode ser explicado apenas pela influência do El Niño. Embora o fenômeno climático altere padrões atmosféricos em diferentes regiões, ele não é suficiente para justificar isoladamente um evento como o registrado nesta semana.

“O El Niño pode influenciar o comportamento geral da atmosfera, mas a ocorrência de um meteotsunami depende de fatores específicos que atuam naquele momento e naquela região, como ventos fortes, mudanças rápidas na pressão atmosférica e a configuração da costa”, afirma.

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Como agir em caso de alteração repentina do mar

Especialistas orientam que moradores e visitantes de áreas costeiras observem comportamentos incomuns do mar. Mudanças repentinas no nível da água, seja por avanço acelerado ou recuo anormal, devem ser encaradas como sinal de atenção.

Nessas situações, a recomendação é deixar imediatamente a faixa de praia e procurar locais seguros. Também é importante evitar permanecer na área para registrar imagens e acompanhar os comunicados emitidos por órgãos oficiais, como a Defesa Civil e institutos meteorológicos.