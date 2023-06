Tubulação de condomínio rompe e causa deslizamento de terra no Ogunjá

Moradores da Travessa São Francisco de Assis, no Ogunjá, tomaram um susto na madrugada desta sexta-feira (23), após um deslizamento de terra invadir as casas da localidade. O deslizamento aconteceu após a tubulação de um condomínio romper e a água que estava jorrando transformar a encosta em um lamaçal.



O vazamento começou por volta das 4h, acordando os moradores. Às 6h, houve o deslizamento que invadiu as casas. Moradores perderam móveis e outros pertences após a invasão da lama. Os moradores ficaram com medo de o deslizamento provocar o desabamento dos imóveis.