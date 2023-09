Turismo baiano é promovido em quatro países da Europa

Uma baiana típica interagiu com os participantes. Crédito: Setur/Divulgação

Em continuidade às ações de promoção do destino Bahia no mercado internacional, a Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) participou, nesta semana, do roadshow da Vbrata, entidade que promove o Brasil na Europa. O evento itinerante percorreu as cidades de Madri (Espanha), Frankfurt (Alemanha), Paris (França) e Lisboa (Portugal), tendo como público-alvo operadores e agentes de viagens que atuam no continente europeu.



A Setur-BA atualizou os profissionais sobre a infraestrutura de transporte, hospedagem e lazer oferecida pela Bahia, em 13 zonas turísticas, e divulgou os diversos atrativos do estado nos segmentos de sol e praia, histórico, cultural, gastronômico, religioso, esportivo e étnico, entre outros.

“No turismo nacional, ocupamos posições de liderança desde 2021. Agora, queremos ampliar a nossa participação no mercado internacional, atuando nos principais eventos do mundo. O giro por cidades europeias foi produtivo, porque colocamos a Bahia na agenda de operadoras importantes, com clientes que buscam opções que a nossa terra oferece, como a beleza natural preservada e a diversidade cultural. Na próxima semana, estaremos na Feira de Turismo de Buenos Aires”, relatou o diretor de Promoção da Setur-BA, Pedro Gramacho, que fez as apresentações no roadshow.