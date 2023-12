Turista do Ceará é furtado durante festa na Boca do Rio

Um turista cearense registrou uma ocorrência de furto de celular na Delegacia Especial de Área (DEA), localizada no circuito do Festival da Virada Salvador, na noite de sábado (30). Segundo a Polícia Civil, a vítima que estava só e teve o celular e outros pertences furtados.



Policiais do plantão da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) acompanharam a ocorrência e prestaram apoio à vítima do Ceará. Baianos e turistas também podem contar com uma Delegacia Virtual, na versão bilíngue, em inglês. A plataforma permite o registro de mais de 15 tipos de ocorrência via internet.