Turista é assaltada à luz do dia em Praia do Forte

Uma turista de Brasília foi roubada quando estava na Praia de Pedra do Chapéu, na área de Praia do Forte. O assalto aconteceu na tarde de segunda-feira (24).



A vítima contou à polícia que foram roubados um óculos de grau, um cartão de banco e um celular, além de itens de vestuário. Câmeras da região registraram a ação do bandido, que saiu correndo com a bolsa da turista.



O caso foi registrado na Delegacia de Proteção Ambiental (DPA) de Praia do Forte. Segundo a Polícia Civil, o Setor de Investigação da DPA já iniciou a apuração, e ela foi orientada a retornar na unidade para prestar mais informações.