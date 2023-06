Turista é encontrada ferida no sul da Bahia

Uma turista que estava desaparecida em Moreré, Ilha de Boipeba, no município de Cairu, no sul da Bahia, foi encontrada nesta quarta-feira (14). A mulher foi achada bastante desidratada e debilitada, segundo a Secretaria de Segurança Pública.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a guarnição pertencente ao pelotão de Valença foi acionada para realizar a busca na terça (13). Ela teria desaparecido na segunda (12). Francine Motter, natural de Santa Catarina, apresentou ferimentos leves, e foi conduzida ao pronto-socorro de Boipeba.

De acordo com informações, a mulher saiu desorientada pelas praias e matas da região de Moreré durante uma crise de pânico. Familiares de Francine vieram de Santa Catarina para ajudar nas buscas.

As buscas foram realizadas com cães, e a região era de difícil acesso, segundo os Bombeiros. A vítima foi encontrada em uma região de mangue, na própria ilha de Boipeba.

Buscas

Conforme o comandante da 33ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Valença), major Rodrigo Silva, populares ficaram sabendo da situação e acionaram as guarnições.

“Preparamos os nossos cães farejadores especialistas em Mantrailing que, com a ajuda do faro apurado, captaram o cheiro da mulher em uma tiara de cabelo e de um boné, iniciando as buscas”, disse.

A K9 Kyra (Pastor Belga Malinois), K9 Lassie (Border Collie) e Ronda (Bloodhound) - treinadas para a busca específica do cheiro de um indivíduo, descartando outros odores - iniciaram a procura pela paulista. As cadelas seguiram todos os passos que a mulher fez até encontrá-la com o apoio de integrantes do dos 3º e 16º Batalhões de Bombeiros Militar (BBMs/Iguatemi e Santo Antônio de Jesus).

Chefiando a equipe dos bombeiros, o tenente Romualdo Costa Filho, comandante do Núcleo de Operações com Cães (NOC) do 3º BBM, contou que a vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda no local.