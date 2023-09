Turista morre afogado no Rio São Francisco, no norte da Bahia

Um turista de 28 anos morreu afogado na quinta-feira (7) no Rio São Francisco, nas dunas de Casa Nova, no norte da Bahia.



Jair da Silva Paes, 27 anos, era paulista e morava no interior do Piauí. Ele estava aproveitando o feriado com a família. Na região das dunas, existe uma praia na beira do rio.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, Jair teria pulado para ajudar a namorada, que estava se afogando, mas acabou ele submergindo.