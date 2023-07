Turista que se acidentou no Vale do Pati é resgatado

O Grupamento Aéreo da Polícia Militar e o 11º Batalhão de Bombeiros Militar resgataram um turista que se acidentou durante trilha na Cachoeira da Altina, no Vale do Pati, na região da Chapada Diamantina. Ocorrência aconteceu na manhã deste domingo (9).



Thiago Almeida Lacerda, 41 anos, se acidentou e relatou dores nas vértebras L4 e L5, próximas da região lombar. Guias e outros colegas de trilha rapidamente acionaram as equipes do Corpo de Bombeiros, através do 193, que deslocaram para o resgate.