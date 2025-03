SOCORRO

Turista se perde no Carnaval de Salvador e é resgatada pela polícia

Mulher perdeu o aparelho celular e ficou sem contato com as amigas

Esther Morais

Publicado em 3 de março de 2025 às 12:17

Polícia Civil resgata turista do Piauí perdida durante o Carnaval de Salvador Crédito: Divulgação Ascom PC-BA

Uma turista do município de Teresina, do estado do Piauí, se perdeu no Carnaval de Salvador e precisou da ajuda da policia para reencontrar as amigas.

A mulher buscou ajuda no posto Proteger, localizado em Ondina, na madrugada desta segunda-feira (3) e informou que perdeu o aparelho celular, por isso ficou sem contato com as amigas. Ela também não se recordava da localização do local de hospedagem.

Através de um trabalho coordenado, os policiais civis conseguiram identificar uma familiar da turista em Teresina, que, por sua vez, estabeleceu contato com uma pessoa que estava em Salvador. Dessa forma, foi possível manter contato e localizar o grupo das amigas da turista.