COBRANÇA DE TAXA

Uber é obrigada a suspender programa que cobrava até R$ 1 mil por mês de motoristas na Bahia

Decisão da Justiça do Trabalho atende a pedido do MPT na Bahia e estabelece prazo de 48 horas para suspensão da cobrança

Esther Morais

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 08:14

Uber é obrigada a suspender programa que cobrava até R$ 1 mil por mês de motoristas na Bahia Crédito: Shutterstock

A Uber terá que suspender um programa que exigia pagamento antecipado de motoristas e motociclistas para que pudessem aceitar corridas pelo aplicativo. A determinação foi concedida pela Justiça do Trabalho após uma ação civil pública apresentada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia. A cobrança, que poderia ultrapassar R$ 1 mil por mês, era realizada por meio do programa “Passe para Motoristas”.

A decisão liminar foi divulgada na quarta-feira (11) e estabelece que a plataforma interrompa a cobrança em até 48 horas após ser oficialmente notificada. A suspensão abrange as duas modalidades oferecidas pelo programa: assinatura por período de 24 ou 72 horas e pagamento por faixa de ganhos.

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A empresa também fica proibida de exigir taxas de assinatura, acesso ou qualquer cobrança equivalente como condição para que os condutores aceitem viagens. Além disso, deverá retirar de seus canais as publicidades que associam o programa à promessa de “previsibilidade de ganhos”.

Em caso de descumprimento, a Uber estará sujeita a uma multa de R$ 100 mil por dia para cada uma das três determinações judiciais, totalizando até R$ 300 mil diários caso todas sejam desrespeitadas.

O programa foi lançado em 25 de maio de 2026 e substituiu a cobrança de taxas por viagem por um valor fixo antecipado. Em setembro, a Uber informou à Justiça que o serviço estava disponível para motoristas de carros em 29 cidades, além da categoria Moto. Segundo o MPT, o programa já funcionava em 42 municípios.

Para o vice-coordenador nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho do MPT, Ilan Fonseca, a exigência de pagamento antecipado para que o trabalhador pudesse prestar serviços viola a legislação brasileira e a Convenção 181 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

O que acontece com quem já pagou?

A decisão estabelece regras para os motoristas que já haviam adquirido o Passe. Aqueles que estiverem com a assinatura ativa e totalmente quitada poderão continuar utilizando a taxa zero até o encerramento do período ou da faixa de ganhos contratada, sem renovação ou cobrança adicional por viagem.

Já os condutores que possuem pagamentos parciais ou dívidas relacionadas ao programa não poderão receber novas cobranças referentes ao serviço suspenso. Para os demais motoristas, a Uber poderá voltar ao modelo anterior, com cobrança de taxas por corrida.

MPT pede indenização de R$ 321 milhões

A ação civil pública foi apresentada em agosto pelo procurador Luiz Antonio Nascimento Fernandes, do MPT na Bahia. Além da suspensão do programa, o órgão pede que a Uber devolva todos os valores pagos pelos trabalhadores e seja condenada ao pagamento de R$ 321 milhões por danos morais coletivos.

O Ministério Público também solicita acesso ao código-fonte do algoritmo utilizado pela plataforma, com o objetivo de analisar como os ganhos são calculados e as corridas distribuídas entre os motoristas.

Esses pedidos ainda serão examinados ao longo do processo. A liminar foi concedida pelo juiz Luciano Martinez, titular da 9ª Vara do Trabalho.